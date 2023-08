Al via l’Open di Viserba C’è anche Grymalska

Parte oggi un’edizione molto interessante del torneo Open femminile al Tc Viserba (montepremi 1000 euro). Sono addirittura 70 le iscritte e in cima alla lista c’è una big come Anastasya Grymalska, ora 2.1 ma che ha gravitato anche attorno alla posizione numero 200 del mondo. Dietro di lei la 2.4 Emma Ferrini, la 2.5 Alice Gubertini e le 2.6 Marta Lombardini, Chiara Bartoli, Valeria Piccioli e Sveva Azzurra Pansica. Il torneo comincia con il tabellone di 4ª, nel quale le teste di serie sono andate alle 4.1 Nicole Di Marco, Emma Pelliccioni e Giulia D’Altri. A seguire ecco il tabellone di 3ª con queste 3.1 come teste di serie: Crystal Aratari, Greta Vagnini, Agnese Stagni, Camilla Fabbri, Elena Ravani, Carlotta Mercolini, Alice Stella e Anita Sassoli. Sempre al Tennis Club Viserba, è alle battute finali il ‘Joma Junior Tour’, torneo giovanile dedicato ad Under 12, 14 e 16 maschile e femminile.