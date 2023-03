Alcolic Team a segno a Bologna, tutto facile per il Talk of the Town

Colpo esterno per l’Alcolic Team Riccione, che va a prendersi i due punti a Bologna nella ‘tana’ di quel The Irish Times ancora al palo (4-5 lo score nel capoluogo emiliano). Nel campionato di serie A di freccette, fase regionale, si giocava la quinta giornata di ritorno, un turno che ha visto inoltre il Talk of the Town Rivazzurra imporsi senza particolari patemi sul Dragon Bologna (7-2 il finale). Tra le realtà del ‘riminese’ il Wacky Darts Santarcangelo perde invece di misura in casa contro i The Warriors di Borghi una specie di derby delle vallate Uso e Rubicone (4-5 il risultato). Nei rimanenti confronti, a Lugo il Geval Darts supera l’Anonima Freccette Cesenatico e a Bologna il pub Number Ten non rischia nulla con il Darts de Gass (8-1). Ha riposato il Seahorses Cesena. Classifica: Number Ten e Talk of the Town 26, Geval Darts 22, The New Warriors 20, Wacky Darts Club 16, Dragon Bologna e Alcolic Team 14, Darts de Gass 10, Anonima Freccette e Seahorses Cesena 6, The Irish Times 0.