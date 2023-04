Alessandro Canini avanti nell’Open di Primavera

Si fa sempre più interessante l’Open nazionale di Primavera del Tc Riccione, torneo che può contare su un montepremi di 4mila euro equamente diviso fra tabellone maschile e femminile. Una rassegna che coinvolge alcuni tra i migliori Seconda categoria del Belpaese, oltre naturalmente tanti big del nostro territorio. E uno di loro, il bellariese Alessandro Canini, un 2.5 che difende i colori del Tc Viserba, prosegue la sua corsa grazie al successo sul 2.7 Jacopo Antonelli, ‘racchetta’ del circolo ospitante (6-3, 7-5 lo score). Esce di scena, invece, il 2.7 riminese Filippo Fracassi, che opposto a Edoardo Pompei, 2.5 del Tc Faenza, raccoglie solo tre games (6-2, 6-1 i parziali). In campo femminile avanza Martina Balducci (Ct Cacciari Imola), che non fa sconti alla giovanissima Sandy Mamini del Tc Faenza (6-1, 6-0 il risultato a raccontare un match che non c’è stato). Fuori al ‘long tie-break’, poi, la 3.1 sammarinese Giorgia Benedettini (Cast), che cede alla 2.8 Camilla Montenet (6-3, 4-6, 10-4). Il giudice di gara è Simone Lusini, con Moreno Pecci direttore di gara.