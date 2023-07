Alessandro e il sogno Usa "Non mi pongo limiti"

Da San Marino a Bradenton, in Florida. Ad allenarsi, giocare e vivere immerso nel baseball da mattina a sera. Come un professionista. Con l’occhio al professionismo. Non un veterano, ma un ragazzo che ha compiuto 19 anni da un paio di mesi. È Alessandro Ercolani ed è uno dei pochissimi in tutta la penisola a percorrere quel tipo di sentiero tecnico. Un primato, per la piccola repubblica. Non un sogno, per lui, che ha gli occhi ben aperti. "Ormai mi sono abituato – dice Ercolani -. Diciamo che stare lontano da casa sei mesi ti fa crescere molto. La giornata tipo? Si fa colazione verso le 10.3011 e alle 13.30 si va al campo. Dalle 14 alle 16 allenamento, poi mangiamo e alla sera c’è la partita". Cresciuto nel settore giovanile federale sammarinese e poi protagonista delle varie selezioni anche con la maglia dell’Italia, Ercolani ha attirato presto su di sé gli occhi di parecchi scout di franchigie Mlb, il massimo campionato americano di baseball. Alla fine ecco l’accordo con firma per sei anni coi Pittsburgh Pirates. A 17 anni nel 2021. Poi è partito per gli Stati Uniti, verso Bradenton in Florida. Quest’anno il salto in Singolo A coi Bradenton Marauders. "Ho iniziato piano ma in questo momento sta andando abbastanza bene – racconta il pitcher -. Con me in squadra c’è gente grande ma anche della mia età, come ad esempio Termarr Johnson, il prospetto numero uno dei Pirates". Le ultime settimane di Ercolani sono state spettacolari. Da metà giugno tre vittorie nelle ultime tre partite da partente, solo 7 valide subite in 18 inning, due punti e 16 strikeout. Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 altra bellissima gara di fronte a 6000 persone nell’ambito delle celebrazioni per l’Indipendenza. "Qua ho capito che la parte mentale è decisiva. Dopo un lancio bisogna sempre pensare a quello dopo. Per la parte tecnica, allenatori e tecnologie ti seguono costantemente. Un esempio? Per ogni lancio, anche da bullpen, ci sono dieci telecamere che registrano e consentono analisi approfondite".

E il futuro? "Voglio crescere e arrivare più in alto". Il sogno, suo e di tutti quelli che giocano, si chiama Mlb.

Loriano Zannoni