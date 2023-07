"Alessandro sa fare tutto non è ‘solo’ un tiratore"

Mauro Zambelli conosce bene Simioni e sa cosa può dare alla squadra soprattutto per averne accompagnato il percorso tecnico a Ravenna nell’annata 20212022. Il vice-allenatore di Rinascita ha parole al miele per il nuovo lungo, che in quell’anno, da 23enne, arrivò a sfiorare i 9 punti di media in regular season per poi stabilizzarsi appena sopra la doppia cifra (11 col 54% da tre) nei playoff. "Un ragazzo super, anche con esperienza di Serie A con Cantù e Treviso – spiega Zambelli –. È eclettico, sa fare tantissime cose sul campo e non bisogna limitarsi all’etichetta di lungo tiratore visto che sa giocare bene anche sotto. Con lui ho condiviso la stagione di Ravenna e so che si tratta di un ragazzo determinato, combattivo e che si sposa bene con la nostra filosofia. Sono fiducioso che in un ambiente come questo possa ancora crescere". Il pacchetto lunghi riminese comincia così a farsi interessante. "Simioni, Masciadri, lo straniero che arriverà e anche la possibilità di "scalare" Anumba da 4 – prosegue Zambelli –. Si sta delineando un reparto che ci potrà dare tante possibilità in campo. La società con gli ultimi acquisti sta confermando la bontà di un progetto importante. Dopo l’anno di assestamento in A2 si sta formando una squadra di alto profilo che ha tutti gli ingredienti per proporre grande spettacolo ai tifosi che ci verranno a vedere al Flaminio". La prossima mossa, al di là degli addii, sarà quella di selezionare i giusti americani da aggiungere a un gruppo italiano decisamente di alto livello e con più esperienza rispetto al passato. La dirigenza biancorossa è al lavoro per chiudere gli acquisti in breve tempo.