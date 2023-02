Alla Carim s’affaccia il Valdarda, per l’Happy è tempo di sbloccarsi

La striscia negativa si sta facendo preoccupante, con quelle quattro sconfitta a fila che non hanno permesso all’Happy RenAuto di cogliere neppure un successo in questa Poule Promozione di basket B femminile. Ma stasera la musica potrebbe cambiare. Sì, perché alla palestra Carim (h. 20.30, arbitrano Zambelli e Casavecchia) s’affaccerà il Valdarda, avversaria non impossibile (4 i punti totali nella Poule, le riminesi ne hanno 6). "Noi dobbiamo venire fuori da un momento difficile – ha chiaramente il polso della situazione coach Andrea Maghelli –. Le prime tre gare le avevamo comunque giocate sino alla fine, mentre sabato scorso, a Puianello, siamo crollati dopo 10’, disputando una partita senza senso. Non siamo in salute, però serve assolutamente la vittoria", è sull’obiettivo il ‘Mago’. In casa RenAuto l’infermeria dovrebbe essersi svuotata, con la stessa Novelli, il play titolare, che ha già fatto il suo rientro. "Ora serve solo recuperare fiducia, consapevolezza", si congeda il tecnico.