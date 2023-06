Alla Fiera oggi è il giorno di Luciano Spalletti

Alla Fiera di Rimini è il giorno di Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli campione d’Italia oggi sarà in riviera per ritirare la Figurina d’oro Panini nell’ultimo giorno della kermesse ‘The Coach Experience’ organizzata dall’associazione italiana allenatori di calcio. È Spalletti il vincitore del concorso social, in collaborazione con Aiac, riservato agli allenatori della serie A, messi a confronto in un tabellone tennistico a eliminazione diretta, determinata dai voti via web di migliaia di appassionati. Dopo Davide Nicola, il vincitore 2023 è risultato Spalletti (che ha battuto Mourinho in semifinale e Sarri in finale). Il tecnico del Napoli campione d’Italia oggi sarà a Rimini per l’occasione, la prima dopo la fine del campionato e la conclusione del legame con il club di De Laurentiis. Intanto, nei giorni scorsi in cattedra sono saliti tanti big del calcio italiano. Da Pippo Inzaghi a Davide Nicola.