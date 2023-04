Alla ripresa da valutare le condizioni di Gigli

Ancora 48 ore di relax, poi il Rimini si metterà in moto pensando agli ultimi 180 minuti della stagione regolamentare. Anzi, meglio concentrarsi soltanto sui prossimi novanta, quelli in programma sabato prossimo sul campo dell’Ancona (calcio d’inizio alle 17.30). Match tutt’altro che semplice per i biancorossi considerando che pure i marchigiani nell’ultimo periodo non se la passano bene e sono nel mirino dei tifosi. Perché la squadra di Colavitto è stata capace di mettere insieme solo due punti nelle ultime quattro gare scivolando, in un batter di ciglia, dalla quarta alla sesta posizione in classifica. L’Ancona il Rimini lo ricorda con piacere e anche con una certa nostalgia considerando che proprio contro i marchigiani alla penultima d’andata la squadra di Marco Gaburro ottenne l’ultima vittoria casalinga. Martedì pomeriggio alla ripresa il tecnico veneto dovrà verificare le condizioni di Gigli e di Panelli, anche se il secondo comunque dovrà saltare per squalifica il match di Ancona.