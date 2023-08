Alla scoperta di Ubaldi "Rimini grande chance"

di Donatella Filippi

"Appena il mio procuratore mi ha detto della possibilità di venire a Rimini, ho detto subito sì". Non sembra averci pensato su troppo Leonardo Ubaldi. E pensare che sembrava destinato al Sorrento. Poi i biancorossi si sono fatti sotto spingendo sull’acceleratore e a fare la differenza è stata la volontà del giocatore. Attaccante, 24 anni compiuti poco più di un mese fa, livornese, Ubaldi è arrivato in Romagna a titolo definitivo dal Pisa con la voglia di consacrarsi in serie C, dopo la buona stagione scorsa con indosso la maglia del San Donato Tavarnelle (8 volte a bersaglio). "Quando ti arriva una chiamata da una piazza così calda e importante – dice il centravanti – fa sempre molto piacere". Nel suo curriculum anche Lucchese e Pistoiese in C. "Sono una punta centrale – si racconta Ubaldi – Mi piace attaccare gli spazi e lottare con i difensori avversari. Non mi dispiace sacrificarmi, se serve, perché l’obiettivo di tutti deve essere quello di portare a casa il risultato sempre".

Ubaldi va a completare un reparto d’attacco che, rispetto alla scorsa stagione, è stato quasi interamente rivoluzionato. Perché, insieme a Ubaldi, negli ultimi giorni sono arrivati in biancorosso anche Morra e Cernigoi, due centravanti che la categoria la conoscono ormai a memoria. Ma anche il giovane Didio , pronto a giocarsi le proprie chance al primo vero campionato tra i ’grandi’. Insomma, ora le alternative a mister Raimondi non mancano, dopo le partenze di Santini e Gabbianelli che avevano lasciato l’attacco biancorosso senza troppe alternative. "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura", dice Ubaldi che in Riviera c’è arrivato già ben allenato, dopo aver svolto la preparazione con il Pisa. E già questo pomeriggio nell’amichevole contro il Mantova potrebbe ritagliarsi il proprio spazio, dopo più di qualche allenamento con i nuovi compagni e sotto la guida di mister Raimondi e anche dopo aver già osservato il ‘suo’ Rimini dalla tribuna giovedì scorso a Villa Verucchio. Ubaldi la passata stagione con addosso la maglia del San Donato, tra andata e ritorno, ha casualmente (viste le 32 presenze stagionali partendo 19 volte nell’undici iniziale) messo insieme soltanto una manciata di minuti nel doppio confronto con il Rimini. In panchina all’andata e solo nel finale in campo nel match prima di Natale al ’Romeo Neri’.