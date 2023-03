Alla squadra di Berretta non bastano 3 gol nel big match

Non bastano tre gol al Rimini per vincere lo scontro al vertice con l’Imolese nel campionato Under 15 serie C (3-3). Non bastano i gol di Di Pollina, Manzi e Arlotti. Rimini: Cherubini, Bizzarri, Drudi, Scirocco (5′ st Nava), Zammarchi (5′ st Di Pollina), Manzi, Cenci (21′ st Fontemaggi), Mataj (5′ st Celani), Molfetta, Foschi, Arlotti. A disp.: Perazzi, Ballarin, Badioni, Ramja, Eco. All.: Berretta. Davanti al pubblico amico la San Marino Academy si arrende all’Ancona (5-1). San Marino Academy: Cenci, Guidi (60’ Mattei), Meloni, Baldacci (60’ Mirchev), Delvecchio, Grandoni, Podeschi (50’ Vairo), Molinari (50’ Tamagnini), Pennacchini (69’ D’angeli), Canarezza (69’ De Biagi), Raschi (69’ Coletta). A disp.: Conti, Zavoli. All.: Belluzzi.

Under 15 serie C. Girone C (15ª giornata): Rimini-Imolese 3-3, San Marino Academy-Ancona 1-5, Fermana-Reggiana 1-2, Vis Pesaro-Recanatese 1-0, Piacenza-Cesena 1-1.

Classifica: Cesena 41; Rimini 28; Imolese 27; Piacenza 25; Reggiana 24; Vis Pesaro 23; Fermana, Ancona 20; Recanatese 3; San Marino Academy 2.