All’Happy serve ritrovare la fiducia

Ancora a secco di vittorie in questa Poule Promozione di basket B femminile, l’Happy RenAuto prova per l’ennesima volta a sbloccarsi, con il calendario che conduce questa sera alla palestra Carim la Magika Castel San Pietro (si comincia alle 20.30, dirigono il match De Palo ed Ercolini). Un’avversaria ben conosciuta, poiché già incontrata due volte nella prima fase, col fattore campo sempre decisivo: a Castello l’Happy non vide palla (76-48), per rifarsi poi sul parquet amico. E quel sofferto 66-63 maturato lo scorso 14 gennaio, quasi tre mesi fa, costituisce l’ultimo sorriso centrato da Pignieri & co. "Non stiamo giocando affatto male, ma nei momenti decisivi commettiamo degli errori, ci disuniamo. E’ soprattutto una questione di mancanza di fiducia", sostiene coach Maghelli, che non riesce a recuperare pienamente il play Novelli (foto), giocatrice importante negli equilibri di squadra.