Allievi, distrazione fatale. Pasa leader in mediana

Zaccagno 6. Non è di certo una di quelle serate nelle quali servono i miracoli. Perché il Gubbio dalle sue parti ci arriva di rado. Basta Arena e lì lui può farci poco.

Laverone 7. Ha tante occasioni per buttarsi sulla fascia. Lo fa e lo fa sempre bene. Tanti cross sulla testa dei compagni e quel tiro da casa sua che avrebbe meritato miglior fortuna.

Allievi 4,5. Ci sono errori ed errori. E questo, purtroppo, pesa enormemente sul morale e per le casse biancorosse. Un eccesso di sicurezza e Arena è già davanti a Zaccagno.

Panelli 6,5. È sicuro e non sbaglia quasi mai. O per lo meno, quando balbetta un po’, riesce quasi sempre a rimediare.

Haveri 6. Come Laverone anche lui ha chilometri da percorrere indisturbato. Lo fa, ma poi sul più bello viaggia sempre un po’ con il freno a mano tirato.

Biondi 6,5. Ha qualità e quantità. Sa quando deve rimanere incollato sul posto e quando, invece, ha licenza di buttarsi nello spazio. Fa entrambe le cose decisamente bene (28’ st Tonelli 5,5. Entra in un momento complicato della gara c’è da dirlo, ma non offre gli spunti giusti per provare a farla girare).

Pasa 7. Senza avere sempre un avversario incollato addosso si sente decisamente a suo agio e la manovra del Rimini ringrazia. Bene in impostazione, bene anche in copertura (23’ st Sandri 6,5. Ha qualità, e questa non è una notizia. Ma ha pure personalità il ragazzino).

Matteo Rossetti 7. Sta attraversando il suo momento migliore. Lo dicono i chilometri percorsi in ogni gara, ma non solo. Da vedere e rivedere quel rasoterra al bacio servito dopo tre minuti a Santini.

Mattia Rossetti 6,5. è vivace e propositivo e di certo non è uno di quelli ai quali bisogna ricordare di puntare l’avversario (23’ st Gabbianelli 6. Qualche spunto, ma nessuna magia).

Santini 7. Va vicino al gol dopo tre minuti, negli altri 94 si danna l’anima.

Vano 6,5. Si mette al servizio e i compagni ringraziano per la grande mole di lavoro svolta (23’ st Mencagli 5. Ha qualche buona chance ma non lascia la sua impronta).