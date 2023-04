All’ultimo minuto Tenkorang issa l’Entella in vetta

Il gol in extremis di Tenkorang issa la Virtus Entella in vetta alla classifica. Nella giornata in cui la Reggiana in casa pareggia con la Recanatese, i liguri battono di misura il Pontedera e agganciano gli emiliani in testa. Forti del vantaggio negli scontri diretti.

Serie C. Girone B (35ª giornata): Olbia-Alessandria 4-0, Ancona-Carrarese 3-3, Fiorenzuola-Torres 1-3, Cesena-Lucchese 1-1, Virtus Entella-Pontedera 1-0, Fermana-Siena 3-1, Gubbio-Vis Pesaro 3-0, Montevarchi-San Donato Tavarnelle 1-3, Reggiana-Recanatese 1-1, Imolese-Rimini1-1.

Classifica: Virtus Entella, Reggiana 74; Cesena 70; Carrarese, Gubbio 58; Ancona 55; Pontedera 53; Siena 48; Lucchese 47; Rimini 45; Recanatese, Fermana 43; Fiorenzuola 39; Olbia, Torres 38; San Donato Tavarnelle 34; Vis Pesaro 33; Alessandria, Imolese 32; Montevarchi 27.