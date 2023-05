Amati e Bacchini ai quarti al ‘Boschetti’

Il memorial ‘Sandrino Boschetti’, rassegna riservata ai Terza categoria senza limitazioni, si avvia ormai alla stretta finale sui campi in terra rossa del Tc Viserba. E tra i primi quattro giocatori che hanno strappato il pass per i quarti, più di una ‘racchetta’ è del nostro territorio. Oltre a Riccardo Livi (Coopesaro) stacca il biglietto Andrea Bacchini del Tc Riccione (in foto col maestro Polidori), che negli ottavi regola con un comodo 6-2, 6-0 Andrea Battazza, così come in due set Francesco El Dakhloul, allievo dell’Academy di Galimberti, regola Enea Vinetti (6-4, 7-5). Bene pure Tommaso Amati del Ct Casalboni: per lui un successo al ‘long tie-break’ su Pietro Rinaldini (6-2, 2-6, 10-8 lo score). A Viserba il giudice di gara è Antonio Giorgetti, con Massimiliano Donnarumma direttore di gara. Intanto si gioca in altri due circoli della provincia. Al Tc Riccione va avanti il trofeo ‘Muccini’, altro tabellone di Terza maschile limitato però al 3° gruppo. E al Ct Venustas, a Igea Marina, si è allineato agli ottavi il torneo di Quarta categoria maschile, tabellone che coinvolge la bellezza di 114 giocatori.