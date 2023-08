Ambrosini passa a La Fiorita

Dopo essere andata ad un passo dal passaggio del turno nei preliminari di Conference League e aver sfiorato la suggestiva sfida contro il Fenerbahce, La Fiorita ha smaltito l’amarezza ed è già concentrata alla prossima stagione. Alla rosa, in gran parte definita prima dell’esperienza europea, si aggiunge un altro tassello importante. Alla corte di Thomas Manfredini arriva l’attaccante Alex Ambrosini. Trentasette anni non ancora compiuti, nato a Fano, Ambrosini ha militato per tanti anni nei campionati di serie C e D vestendo, tra le altre, le maglie di Rimini, Ancona, Teramo, Santarcangelo, Forlì e Ravenna. La scorsa stagione ha indossato la fascia di capitano nel Victor San Marino, centrando la promozione in D. Un rinforzo importante per il reparto offensivo gialloblù, che si unirà al gruppo alla ripartenza, fissata per il 21 di agosto. Gli uomini di mercato de La Fiorita sono ancora al lavoro per definire un eventuale ultimo arrivo.