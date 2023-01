Amedeo Polito in luce al Riviera

L’attività agonistica del Riviera Golf proponeva due appuntamenti nel weekend scorso che hanno richiamato al circolo romagnolo oltre 80 giocatori. Il via sabato con una tappa del Gadget Golf Winter Cup con in palio accesso diretto alla finale nazionale. Vi prenderanno parte Amedeo Polito vincitore con un giro in 73 colpi, con lui Guido Bertoni (37) e Marco Fratini (36) che si sono imposti nelle due categorie nette precedendo, al termine di due avvincenti testa a testa, Lamberto Pecci (37) e Marco Palazzetti (35). Premi speciali a Silvia Fogli (31) e Pietro Serreli (36), rispettivamente migliori lady e senior.

Domenica giocatori nuovamente in campo nella divertente Fattoria della Bilancia Golf Cup, giocata con formula a coppie. Alfredo Sangiorgi e Andrea Nardella hanno vinto grazia e un giro in 72 colpi. Nella categoria netta Claudio Orciani e Michele Colio (41) hanno superato di misura Gabriele e Andrea Falappa (40). Miglior coppia mista Fabio Bacciocchi con Nicoletta Michelini (39).

Andrea Ronchi