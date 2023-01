Anche i biancorossi piangono la morte dell’ex Chimenti

Entrò in corsa a Rimini, come vice allenatore di Mario Russo. Breve l’esperienza in biancorosso per Vito Chimenti, ex attaccante con 77 presenze e 13 gol in serie A, morto domenica pomeriggio all’età di 69 anni. Fatale un malore che ha colpito l’ex calciatore negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico (in provincia di Matera), prima della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise, che poi non è stata disputata. Chimenti, che era allenatore della squadra giovanile del Pomarico, è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno a lungo tentato di rianimarlo, ma senza successo. Nato a Bari nel 1953, in Piazzale del Popolo è arrivato nella stagione ’96-’97. Il Rimini disputava il campionato di serie C2, nel girone B. Chimenti arrivò a stagione in corso, insieme a mister Russo chiamato in panchina a sostituire l’esonerato Florimbi.