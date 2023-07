Anche i Falcons staccano il pass per i playoff

Anche i Torre Pedrera Falcons si qualificano ai playoff. Questo il verdetto principale della giornata di serie B di baseball. Nel girone C, quello in cui lottano le tre riminesi, ecco che i Falcons, grazie a due convincenti successi in casa di Porto Sant’Elpidio, a quattro gare dal termine staccano il pass per quella postseason già guadagnata dalla capolista New Rimini. La squadra di Willy Lucena s’impone due volte in maniera netta nelle Marche. Nel primo match, finito 11-0 al 7°, ecco i Falcons a fare subito la voce grossa con 8 punti nei primi due inning che già hanno odore di playoff. 12 valide a 3 per Torre Pedrera, lanciatore vincente Nicolò Ioli, quattro valide per Magnani. In gara2, a quel punto ininfluente, ancora una manifesta, un 15-5 al 7° con pitcher vincente Elia Sartini. Bilancio in pari per New Rimini, che perde la prima 10-11 a Cupramontana subendo 18 valide e vince 10-2 la seconda con l’eterno Daniele Del Bianco lanciatore vincente. Doppia vittoria per il Rimini 86, che in casa batte Potenza Picena 4-1 (33 Cianci, vincente Baldassarri) e 8-6 (vincente Brenda). Nel prossimo turno derby tra Falcons e Rimini 86 a Rivabella e trasferta a Potenza Picena per New Rimini.

La classifica: New Rimini 21-3, Torre Pedrera Falcons 20-4, Foggia 13-11, Porto Sant’Elpidio 11-11, Rimini 86 11-15, Potenza Picena 10-14, Cupramontana 6-14, Fano 2-22.