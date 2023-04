Anche il riminese Drudi nel match con l’Atalanta

Buona prestazione della Rappresentativa Under 15 di Lega Pro che esce sconfitta per 2-1 dal centro sportivo ’Bortolotti’ contro i pari età neroazzurri dell’Atalanta. E in campo c’era anche il giovane biancorosso Pietro Drudi, chiamato in causa da mister Arrigoni nella prima parte del match. Inizio di gara equilibrato, poi i blu di serie C subiscono la rete orobica del numero undici Ricella. Nella ripresa molti cambi da parte dei due club e raddoppio bergamasco con Fugazzola. Quindi, per la Lega Pro, la rete del vicentino Blal abile a insaccare dopo un tiro di Pignatelli respinto dal portiere di casa. Atalanta: Rota, Pastori, Carminati, Ornaghi, Mauri, Mari, Perego, Cattaneo, Amalfitano, Braida, Ricella. Entrati nel secondo tempo: Lazzaroni, Nova, Scifo, Villa, Regonesi, Fugazzoli, Faveri, Steffanoni. All.: Gambirasio

Rappresentativa Under 15 Lega Pro: Mosca, Davia, Drudi, Falcinelli, Pierguidi, Morazzini, Pezzi, Ruffino, Rovetini, Raimondi. Entrati nel secondo tempo: Carrara, Tarozzi, Cekrezi, Bergomi, Blal, Lepenne, Ballanti, Pignatelli, Tartaglia, Shenaj, Boccetta. All.: Arrigoni.