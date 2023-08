Anche in Lega Pro arriva lo ’spezzatino’

Settembre ‘spezzatino’ nelcampionato di serie C. Ma c’è da immaginare che quest’anno, più che mai, in Lega Pro bisognerà tenere il calendario vicino agli occhi per non perdersi nemmeno un appuntamento. La prima giornata inizierà di venerdì, nel primo giorno di settembre. Serata in cui sarà in campo anche il Rimini nel suo debutto al ’Romeo Neri’ con l’Arezzo (inizio alle 20.45). Quella sera, e allo stesso orario, si giocheranno anche Carrarese-Fermana, Gubbio-Pineto, Lucchese-Perugia e Pontedera-Sestri Levante. Quattro i match del sabato, sempre alle 20.45:

Pescara-Juventus Next Gen e Recanatese-Torres; Spal-Vis Pesaro e Virtus Entella-Ancona. Una sola gara di domenica, quella tra Olbia e Cesena in Sardegna (alle 20.45). La seconda giornata sarà sempre spalmata su tre giorni con i biancorossi che saranno di scena sul campo dell’Olbia nel tardo pomeriggio, esattamente alle 18.30.