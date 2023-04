Anche la Lazio va al tappeto, settimo risultato utile per le titane

Prestazione determinata, convincente e vincente della Primavera della San Marino Academy in campo quasi un mese dopo il precedente impegno. Sfida delicata per la corsa alla salvezza diretta, quella con la Lazio, che non lesina emozioni fin dalle primissime battute (2-1 il finale). E che le biancazzurre vincono grazie ai gol di Bonora e Fancellu. Dopo Sassuolo, Napoli, Roma e Fiorentina anche la Lazio cade così in territorio sammarinese, per il settimo risultato utile nelle ultime nove uscite delle titane che a due giornate dal termine vantano cinque punti di vantaggio sul penultimo posto.

Primavera. Girone 1 (20ª giornata): Napoli-Juventus 1-3, Inter-Tavagnacco 9-0, Parma-Fiorentina 0-2, Roma-Milan 3-3, San Marino Academy-Lazio 2-1, Sassuolo-Hellas Verona 3-2.

Classifica: Milan 50; Juventus 49; Roma 44; Inter 33; Sassuolo 29; Lazio, Hellas Verona 22; San Marino Academy 21; Fiorentina 20; Parma 18; Napoli, Tavagnacco 16.