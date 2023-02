Anche l’Italia sulla strada dell’Under 21 di San Marino

Le gare più attese sono naturalmente quelle con l’Italia, ma nel raggruppamento ci sono anche Lettonia, Norvegia, Irlanda e Turchia. Si sono svolti ieri a Nyon, quartier generale della Uefa, i sorteggi per stabilire i gruppi di

qualificazione agli Europei Under 21 di Slovacchia 2025. San Marino, inserito in sesta fascia e pertanto destinato a uno dei raggruppamenti composti appunto da sei squadre, ha trovato spazio nel gruppo A. Gli abbinamenti ascendenti, a livello di ranking Uefa, hanno svelato formazioni note, un inedito ed altre con cui i biancazzurrini non giocavano da tanto tempo. È questo il caso, in primis, dell’Italia: i ragazzi di Nicolato sono la testa di serie del raggruppamento. L’unico precedente tra Italia e San Marino risale al doppio confronto del 1989, con entrambe le sfide terminate 2-0 in favore dell’Italia: a Serravalle decisero Rossini e Benedetti, mentre nella gara del Benelli di Ravenna andarono a segno Fuser e nuovamente l’ex attaccante dell’Atalanta, Stefano Rossini. Tanti e più recenti, invece, gli incontri con i pari età della Lettonia. L’ultimissimo ha prodotto anche un risultato positivo: è infatti storia recente il pareggio a reti inviolate nelle qualificazioni agli Europei che saranno assegnati quest’anno. Presente alla cerimonia di sorteggio nella sede della Uefa, insieme al match manager Michele Raschi, anche il commissario tecnico Matteo Cecchetti.

"Contento di aver trovato di nuovo la Lettonia, che ci riporta alla mente ricordi piacevoli e freschi, visto il risultato positivo nell’ultimo precedente dello scorso anno – dice il ct – Per quanto riguarda l’abbinamento con l’Italia, è stata una fantastica sorpresa. Sono certo che si tratterà un grande evento per tutta la Repubblica di San Marino". Senza precedenti il confronto tra San Marino ed Irlanda. Norvegia e Turchia vorranno certamente dire la loro. Gli scandinavi tornano a incrociare San Marino dopo le due sfide, in meno di un mese, dell’autunno 1992. Il gol decisivo, a dieci dal termine, lo segnò Alf Inge Haland, padre di Erling – bomber ventiduenne del Manchester City. Non meno elettrizzanti i precedenti con la Turchia, quattro, spalmati a cavallo di metà anni Novanta.