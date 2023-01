Anche Mencagli torna ad allenarsi in gruppo

Infermeria vuota. A poche ore dalla gara di domani contro la Virtus Entella al ‘Romeo Neri’, dopo mesi difficili dal punto di vista degli infortuni, Marco Gaburro può tirare un sospiro di sollievo. E’ tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni anche l’attaccante Mencagli, out ormai da mesi a causa di un problema muscolare. Ora all’attaccante toscano non resta che mettersi al passo con i compagni dal punto di vista fisico. Difficile, quindi, pensare che possa essere a disposizione per il match di domani, terza gara del girone di ritorno. Infermeria vuota, ma i biancorossi dovranno avere a che fare con il giudice sportivo che costringerà Vano e Matteo Rossetti a dare forfait contro l’Entella. Entrambi sconteranno un turno di squalifica, dopo i ‘gialli’ rimediati nel derby. L’assenza di Vano potrebbe spalancare le porte a Mattia Rossetti che al ‘Neri’ domani potrebbe debuttare dal primo minuto, dopo aver già assaggiato il campo domenica scorsa a Cesena.