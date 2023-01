Ancona a caccia del colpaccio a Fiorenzuola

Gran parte del menù della terza di ritorno è in programma oggi nel girone B. Tutti da seguire i novanta minuti tra Pontedera e Poggibonsi, come quelli tra Fiorenzuola e Ancona. Match che i biancorossi seguiranno seduti sul divano. Bello il duello a distanza al vertice: Reggiana impegnata a Montevarchi, Cesena in casa con la Torres.

Serie C. Girone B (22ª giornata, 14,30): Alessandria-Gubbio, Carrarese-San Donato Tavarnelle, Fermana-Recanatese, Fiorenzuola-Ancona, Montevarchi-Reggiana, Pontedera-Lucchese, Siena-Imolese, Torres-Cesena, Vis Pesaro-Olbia. Ieri: Rimini-Entella 1-4.

Classifica: Reggiana 46; Virtus Entella 42; Cesena 41; Gubbio 39; Pontedera 36; Ancona 35; Carrarese 33; Lucchese, Fiorenzuola 32; Rimini, Siena 31; Fermana 26; Torres 24; Recanatese 22; Vis Pesaro, San Donato Tavarnelle 19; Olbia, Alessandria 18; Montevarchi 17; Imolese 16.