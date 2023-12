Ancora out Capanni, spazio a Delcarro e a diversi ’big’

Out Capanni, non ancora al meglio dopo l’infortunio, per Vicenza questa mattina non è partito nemmeno Bouabre, oltre naturalmente a Tofanari. Mister Troise proseguirà con il turnover visti i tanti appuntamenti ravvicinati in campionato che prevedono, prima della sosta natalizia, i match con Entella e Gubbio. Ma qualche punto fermo potrebbe esserci. Dal primo minuto spazio a Delcarro che ha assoluta necessità di mettere minuti nelle gambe, mentre non potrebbe partire in avvio Lepri che è uscito con qualche acciacco dalla gara con la Carrarese. In attacco a Morra e Lamesta il tecnico campano potrebbe non voler rinunciare. Probabilmente ci sarà spazio per Ubaldi, ma non sono escluse le sorprese. Spazio a Langella in cabina di regia considerando che il centrocampista salterà la gara con l’Entella perché squalificato.