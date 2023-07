Andreas Miserendino conquista l’oro in Germania

Si sono svolti alla "Sportschule Marko Delic" di Ravensburg,

in Germania, i Campionati internazionali di Taekwondo che hanno visto impegnati oltre 600 atleti

provenienti da tutta Europa.

Il taekwondo è un’arte marziale coreana e uno sport da combattimento a contatto pieno, nato fra gli anni 1940 e 1950, basato principalmente sull’uso di tecniche di calcio

Il giovane cattolichino

Andreas Miserendino,

dopo aver battuto ai quarti il tedesco Toreman per due round a zero, ha affrontato in semifinale l’ucraino Kapusta,

numero 6 del ranking,

che ha battuto sempre con lo stesso risultato conclusivo, due round a zero.

Poi è stata la volta della finale dove lo scoglio si presentava altissimo, visto il livello del tedesco Sparre.

A vincere però è stato Miserendino, che così

si porta a casa l’oro e anche il 20° podio negli ultimi

due anni.

Un risultato eccellente

che mostra grande continuità nei risultati e capacità di applicazione.

Ora il 13enne del Tkd Cattolica, guidato dal maestro Davide Berti, oltre a frequentare

la terza media da settembre riprenderà con gli allenamenti in vista dei prossimi

impegni nazionali e internazionali.

l. z.