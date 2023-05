Angelo Novelli nuovo ds della San Marino Academy

Dopo l’addio di Lanotte, la San Marino Academy ha un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Angelo Novelli che ricoprirà anche il ruolo di referente organizzativo. Quello di Novelli non è un volto nuovo sul Titano, già dirigente della società da alcune stagioni e con esperienze maturate tanto nell’ambito del calcio a undici quanto in quello del futsal – di cui è stato il responsabile anche nella brillante stagione da poco conclusa dalle due formazioni della San Marino Academy. Dopo aver reso noto il nome del nuovo direttore sportivo della prima squadra, l’ Academy ha rivisto anche i quadri dirigenziali del settore giovanile femminile. Dalla prossima stagione il responsabile di questo comparto si occuperà in forma diretta anche della gestione della squadra Primavera, in precedenza, invece, parte integrante delle competenze della direzione sportiva della formazione seniores. Confermato in questo incarico Gionata Arcangeli, fresco di abilitazione ufficiale da parte della Figc, dopo il brillante esito del corso sostenuto a Coverciano, e più che mai carico a lanciarsi in questa nuova sfida. "Sono molto contento di questo ampliamento delle mie responsabilità – racconta – Sono consapevole del fatto che occorrerà lavorare sodo, ma la sfida non mi spaventa, anzi mi stimola. Alle spalle ho una società solida e dunque so che avrò a disposizione tutti gli strumenti necessari per applicare a un livello di calcio molto alto ciò che ho imparato di recente durante il corso di Coverciano, e naturalmente anche durante la mia esperienza sul campo". I brillanti risultati del settore giovanile – ultimo in ordine di tempo la qualificazione delle Under 15 ai quarti di finale del torneo nazionale, ma anche la salvezza della formazione Primavera – sono la punta di diamante di un movimento in salute. E certo portano con sé anche grandi aspettative per il futuro. "Il punto di partenza è alto perché in questi anni si è lavorato molto bene – prosegue Arcangeli – Questo è un ulteriore stimolo per tutti noi. Veniamo da risultati importanti, ma quel che più ci fa felici è constatare la grande crescita complessiva delle nostre atlete, in primis di quello zoccolo duro di sammarinesi che ogni anno ci regala soddisfazioni sempre maggiori".