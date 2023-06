Angelo Pucci Grossi settimo a San Marino

Angelo Pucci Grossi ha archiviato il San Marino Rally in settima posizione assoluta, conquistando il quinto posto nel Campionato Italiano Rally Terra e prevalendo nel confronto Under 25. Un risultato valso il Trofeo Pucci Grossi, riconoscimento intitolato al pluricampione riminese, papà di Angelo e riservato ai giovani interpreti del tricolore su terra. "Dopo l’errore macroscopico commesso al mattino, che ci ha fatto scivolare in venticinquesima posizione assoluta, non è stato facile ritrovare la concentrazione ed il ritmo giusto – è il commento di Angelo Pucci Grossi –. Un errore del genere, a questi livelli, si paga tantissimo. Invece siamo stati bravi nel recuperare posizioni, grazie al lavoro espresso in concerto con il team nella fase decisiva di gara, affrontata in condizioni ottimali anche come scelta di gomme".