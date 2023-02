Angels a briglie sciolte, demolito il Quattro Torri

Quattro Torri Ferrara

68

Dulca Angels

94

QUATTRO TORRI FERRARA: Marchetti 2, M. Ghirelli 19, Pizzi 4, Zahria 5, L. Ghirelli 23, Scuderi 8, Monaldi 5, D. Ghirelli 2, D’Onofrio, Gavanga, Cavazzoni. All.: Villani.

DULCA ANGELS: Buzzone 12, Mulazzani 17, Rossi 4, Rivali 8, Saltykov 24, Bonfè 1, Bedetti 12, James 4, Macaru 10, Panzeri 2, Lombardi, Mari. All.: Bernardi.

Arbitri: Pongiluppi e Squadrito.

Parziali: 14-29, 26-48, 49-73.

Il tornado Angels demolisce anche il Quattro Torri Ferrara. E non poteva essere altrimenti, visto che la squadra santarcangiolese aveva appena ‘bastonato’ la prima (+28 al Correggio) e la seconda in classifica (+35 al Parma), formazioni di ben altro spessore rispetto agli estensi, che ne ha hanno presi ‘solo’ 26. Per la Dulca è il settimo sigillo a fila, in una partita che all’intervallo non aveva più niente da raccontare. Rivali ispira, Saltykov fa il bello e il cattivo tempo nel ‘pitturato’ (24 pt per il giovane russo) e altri quattro giocatori finiscono in doppia cifra. Angels in campo già domani sera: al Pala Sgr arriva San Lazzaro (h. 21).