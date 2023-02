Angels a Ferrara per scalare le Quattro Torri Ap Titano attesa invece a Fossombrone

Giocano entrambe in trasferta, le due realtà del ‘riminese’ che prendono parte ai campionati di C Silver. Nel girone emiliano romagnolo la lanciatissima Dulca Angels, in striscia positiva da 6 turni, non dovrebbe mancare il ‘settimo sigillo’, con il calendario che la conduce oggi a Ferrara, ospite del Quattro Torri (alle 19, arbitrano Pongiluppi e Squadrito). Una formazione, quella estense, che può esibire un record di 3-16, mentre Santarcangelo è 12-7. "Non sarà comunque una passeggiata – è cauto coach Bernardi –. Non è facile giocare sul loro campo, c’è poca luce. E in organico hanno giocatori interessanti, a cominciare dalla guardia-ala Ghirelli, un tiratore micidiale da 18 punti a gara". Tutti presenti nel team clementino. Sempre in C Silver, ma nel raggruppamento gestito dal Comitato Fip umbro, nella serata odierna scenderà in campo l’Ap Titano, attesa alle 21 a Fossombrone (i ‘fischietti’ sono Bonfigli e Speandini). Una squadra, quella di Rossini, che dovrà rinunciare per diverse settimane a Christopher Dini: l’ala forte ha riportato infatti una lesione al tendine del dito medio della mano destra, guaio che lascia un po’ scoperta l’albiceleste nei paraggi del canestro. Per ora si escludono interventi sul mercato. E’ stato invece tesserato Giacomo Pasolini, ala piccola del ‘99 che si allenava da un po’ in repubblica.