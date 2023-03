Angels a Novellara con Rivali L’obiettivo è finire in top4

L’ammissione alla serie C unica nella stagione 2324 resta l’obiettivo principe della Dulca Angels, che per togliersi subito il ‘pensiero’ dovrebbe ritagliarsi una nicchia tra le prime quattro in questo girone emiliano romagnolo di C Silver. Al momento i clementini sono leggermente fuori dall’élite, cioè dal quel quarto posto che dista comunque appena due punti. E con 7 giornate ancora in calendario, ogni occasione è chiaramente buona per cercare di ‘muovere’ la classifica. Non sfugge alla regola l’incontro odierno, match che questo pomeriggio vedrà il gruppo allenato da Massimo Bernardi di scena a Novellara (palla a due alle 18, fischiano Politi e Negro). Forti di un discreto record di 15-8 e, soprattutto, forti del fatto di aver vinto 9 delle ultime 10 gare disputate, gli Angels risalgono la via Emilia con la chiara consapevolezza di poter strappare il referto rosa contro un’avversaria che ha un bilancio di 13-10. Santarcangelo ci crede e al tempo stesso riabbraccia Eugenio Rivali, il suo giocatore più importante, un allenatore in campo, un faro che illumina il gioco. Con il rientro del play, che ha superato il problema a un polpaccio, coach Bernardi può nuovamente allargare le rotazioni, con ben 11 uomini che possono tranquillamente mettere piede sul parquet.

"Ci aspetta una partita non semplice e su un campo difficile, piccolo, tanto che dagli angoli è impossibile tirare da tre – rivela Massimo Bernardi –. Sul perimetro hanno Folloni e Toddi, due esterni con parecchi punti nelle mani, mentre a presidiare l’area c’è Malagoli: magari non è dinamico, il centro, però i suoi 212 centimetri nel ‘pitturato’ si fanno sentire", sta in campana il tecnico, che in avvio proporrà Rivali in regia, Mulazzani e Buzzone come esterni, Rossi da numero 4 e il russo Saltykov in posizione di pivot. Nel confronto d’andata la Dulca vinse 106-79. Era il 19 novembre.