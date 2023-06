Angels, al timone arriva Serra

È Alberto Serra il successore di Massimo Bernardi sulla panchina degli Angels. La società gialloblù ha presentato ieri il nuovo allenatore, che oltre a guidare la Dulca sarà head coach anche dell’Under 19 d’Eccellenza. Forlivese, con un passato in C a Bertinoro, in A2 da assistente (Unieuro) e poi da capoallenatore in B (Raggisolaris), inizierà presto la sua avventura clementina con il camp estivo di alta specializzazione. Per lui un triennale. "Molto contento di essere qui – commenta il nuovo coach – Santarcangelo mi ha sempre colpito per passione e ambizione e ho fatto presto a dire sì. Speriamo di poter unire la crescita dei giovani alle vittorie. La mia prima promozione da giocatore l’ho ottenuta a Santarcangelo col Ca’ Ossi, qui ho sempre incontrato passione, oltre che squadre coese e corrette. Che tipo di campionato sarà? Difficile dirlo. Credo la nuova C potrà presentare un livello medio alto rispetto alla C Gold di qualche anno fa". Nel roster tanti giovani dell’Under 19 alle prese col doppio campionato e alcuni senior di valore, con l’obiettivo non troppo nascosto di puntare sempre in alto. "Siamo molto ambiziosi – conferma Paolo Carasso –. L’obiettivo di Rbr nei prossimi anni è quello di salire in Serie A, così come quello degli Angels è di arrivare in B Nazionale. I tempi? Sono dettati dalla crescita dei nostri ragazzi. Con Alberto ci siamo sfiorati spesso in passato. Lo stimo molto, a Santarcangelo abbiamo bisogno di una persona che curi bene la crescita dei giovani". Gli Angels intanto ufficializzano nei ruoli di fisioterapista Cristian Tomassini e di preparatore atletico Luca Nicoletti, con Filippo Miriello confermato nello staff tecnico. Nell’accogliere Serra, il presidente Fabbri intanto manda un saluto a Massimo Bernardi: "Lo ringrazio per quello che ha fatto in questi sette anni – dice il numero uno clementino –, con un gran ricordo per quelle quattro promozioni. Grazie Massimo e ora benvenuto Alberto".

Loriano Zannoni