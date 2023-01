Angels all’esame Casalecchio, il baby Mari nel quintetto base

Riparte dalla propria ’casa’, la Dulca Angels, quel Pala Sgr che stasera ospiterà il match contro il Cvd Casalecchio, gara valida per la giornata numero 14, penultima di andata, del campionato di basket C Silver (palla a due alle 21, arbitrano i forlivesi Gaudenzi e Onofri). Un’avversaria non semplice (9-4 il record dei bolognesi, 6-7 quello dei clementini), una squadra che ha sul perimetro i suoi uomini più pericolosi, la guardia Tabellini e l’ala piccola Lelli. Per Santarcangelo, inoltre, questa è la prima uscita ufficiale senza il centro Quaglia, che durante le feste ha rescisso il contratto. Per colmare il vuoto, coach Bernardi butterà dentro sin dall’inizio il giovanissimo Mari, pivot classe 2005. Accanto a lui, nello starting five, il play Bonfè (foto), gli esterni Mulazzani e Buzzone, più l’ala forte James. Dalla panchina possono dare una mano Pesaresi, Macaru, Rossi e Benzi, mentre Rivali, pur essendo in ripresa, è costretto a rimanere ancora ai box.