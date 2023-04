Angels, anche un blitz potrebbe non bastare

Vincere e incrociare le dita confidando di ricevere buone notizie dagli altri campi. Questo è quanto devono fare gli Angels in questa penultima giornata di regular season del campionato di basket C Silver, turno che conduce stasera i clementini a Casalecchio di Reno (alle 21, arbitrano Meloni e Diemmi). Attualmente quinti con appena due lunghezze di ritardo da Parma e Scandiano, i gialloblù se vogliono guadagnare subito l’ammissione alla serie C Unica senza passare dai playoff sono praticamente obbligati a catturare 4 punti in questi restanti due impegni, ma il 22 non sarà ugualmente sufficiente se Parma non perde un colpo o Scandiano le perde addirittura tutte e due. "Ogni partita per noi è decisiva – attacca il coach della Dulca, Massimo Bernardi –. Questa sera troveremo un’avversaria per nulla semplice, una squadra organizzata, esperta, che in casa gioca a 60 punti. Lelli, un’ala piccola, è il loro miglior realizzatore, ma sono coperti in tutti i ruoli". Gli Angels – e sarà così sino alla fine – non avranno il play Rivali, che si è già operato.