Dulca Angels

83

Correggio

55

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Rivali 11, Mulazzani 15, Buzzone 2, Rossi 5, Saltykov 18; Pesaresi 7, James 6, Bedetti 6, Macaru 8, Bonfè, Mari 2, Benzi 3. All.: Bernardi.

PALLACANESTRO CORREGGIO: Morgotti 12, Lavacchielli 9, Sutera 2, Vivarelli 12, L. Guardasoni 12, M. Guardasoni 2, Messori 6, Galli, Campedelli, Guardasoni, Riccò, Zamparelli ne. All.: Stachezzini.

Arbitri: Mazza e Onofri.

Parziali: 28-17, 45-28, 62-43.

Correggio non aveva mai perso: 17 partite, 17 vittorie. Bene, la capolista scende al Pala Sgr e ne ‘becca’ quasi 30 dagli Angels, che in questo momento, con Rivali recuperato, più gli innesti di Bedetti e del russo Saltykov, è un autentico rullo in C Silver. I clementini fanno la voce grossa da subito, 28-17. La difesa è aggressiva e sul perimetro Mulazzani imbuca 5 triple. Poi il margine continua a lievitare, fino a toccare il +29 sul 74-45.