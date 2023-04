Angels, difesa bunker Casalecchio si arrende

Cvd Casalecchio

46

Dulca Angels

66

CVD CASALECCHIO: Magnolfi 5, Tabellini 7, Rossi, Fuzzi, Corradini 2, Venturi 4, Campanella 2, Bertuzzi 10, Lelli 10, Biguzzi 6, Sciarabba ne. All.: Baiocchi.

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Buzzone 11, Pesaresi 11, Bedetti 9, Mulazzani 8, Rossi, James 6, Macaru 2, Bonfè 3, Mari, Saltykov 16, Panzeri ne, Lombardi ne. All.: Bernardi.

Arbitri: Meloni e Diemmi.

Parziali: 13-20, 26-34, 39-54.

Mettendo sul piatto una difesa bunker, la Dulca Angels sbanca il PalaCabral di Casalecchio in questa penultima giornata di regular season del campionato di basket C Silver, girone emiliano romagnolo. In classifica, però, i clementini restano ancora quinti, cioè appena fuori dall’ammissione diretta alla serie C Unica che premia le prime quattro. Per entrare, nel prossimo weekend dovranno augurarsi che il Magik Parma o la stessa Cvd Casalecchio perdano (i ducali ospitano la capolista Correggio, i ‘bolognesi’ sono di scena a Ferrara), mentre Santarcangelo non dovrà sbagliare nel confronto casalingo con il Gaetano Scirea Bertinoro.