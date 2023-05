Angels e Bernardi al passo d’addio

Chissà se assomiglia alla sin troppo tirata in ballo crisi matrimoniale, fatto sta che dopo 7 anni – compresa la parentesi triennale passata alla guida dei ‘fratelli maggiori’ della Rinascita – le strade di coach Massimo Bernardi (foto) e degli Angels Santarcangelo si dividono. Una separazione che ci può tranquillamente stare, i cicli si aprono e si chiudono, anche se un po’ sorprende la tempistica, nel senso che solo una settimana fa il tecnico era sommerso di abbracci sul parquet del Pala Sgr per aver conquistato l’ammissione diretta alla serie C Unica, mentre oggi è già un ex. Nel comunicato ufficiale la società si spertica in elogi e ringraziamenti per quanto ha fatto l’allenatore viserbese, così come Bernardi, attraverso Facebook, non appare affatto rancoroso ("Grazie, grazie, grazie! - si legge nel post –. È stata un’esperienza indimenticabile (...) Sarete per sempre nel mio cuore").