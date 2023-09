Angels e Titans si ‘scaldano’ al PalaSgr

Angels e Titans cominciano a testare i meccanismi per la prossima C nella prima amichevole stagionale: si sono ritrovate al PalaSgr per uno scrimmage da 40 minuti con punteggio azzerato dopo ogni quarto. Tre i periodi vinti da Santarcangelo e uno da San Marino, con punteggio totale favorevole ai padroni di casa. La Dulca era senza Mulazzani, Abba e Rivali, ospiti senza Dini e Raffaelli. Buone cose da parte di Saltykov e Bedetti nei primi due quarti targati Angels. Bene Macina e Gamberini per i Titans nel terzo periodo. Per i padroni di casa eccellente Conti nel finale.