Angels in scioltezza

Omega Bologna

58

Dulca Angels

86

OMEGA BASKET BOLOGNA: Guazzaloca 15, Saccà 21, Rizzatti 13, Perini 2, Demartino 3, Madella 2, Bastoni 2, Balducci, Ceccolini, Webber. All.: Malaguti.

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Rivali 8, Mulazzani 16, Buzzone 12, Rossi 7, Saltykov 15; Bedetti 9, Pesaresi 9, James 4, Macaru 2, Bonfè 4, Mari, Benzi. All.: Bernardi.

Arbitri: Boccia e Politi.

Parziali: 19-16, 31-41, 45-64.

Dieci minuti per ambientarsi, per capire che aria tira alla palestra ‘Alutto’, dopo di che gli Angels prendono il controllo delle operazioni e non allentano più la presa, tanto da archiviare la trasferta di Bologna con un larghissimo +28, quarto ‘sigillo’ consecutivo per la squadra di Bernardi, che nel 2023 – grazie al rientro di Rivali, unito agli innesti di Bedetti e Saltykov – ha decisamente cambiato passo in C Silver. Nella ripresa l’Omega prova a rifugiarsi nella zona, ma le triple di Buzzone (foto) e Mulazzani puniscono la scelta dei padroni di casa, che alla penultima sirena sono sprofondati a -19. Ormai il match non ha più nulla da dire, con Bernardi che può allargare le rotazioni senza perdere intensità. La bomba di Bonfè scolpisce poi il risultato.