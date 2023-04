Angels, per la C Unica vincere può non bastare

Stop alla regular season nel campionato di basket C Silver, girone emiliano romagnolo. E la Dulca Angels non è padrona del suo destino, nel senso che se vuole sperare in un’ammissione diretta alla serie C Unica la squadra santarcangiolese non potrà limitarsi a battere il Gaetano Scirea Bertinoro, ospite stasera al Pala Sgr (h. 21, arbitrano Grazioli e Aly Belfadel). No, quello probabilmente sarà il problema minore, visto che nel confronto d’andata i clementini rifilarono qualcosa come 52 punti agli avversari (59-111 il rotondo score maturato lo scorso 14 gennaio). Il problema – quello vero – è che gli Angels devono contemporaneamente sperare in una sconfitta del Parma (che riceve la capolista Correggio) oppure di Casalecchio, di scena a Ferrara contro la Scuola Basket. "Intanto pensiamo a vincere noi, poi vedremo cosa sarà successo", prova ad essere fatalista coach Massimo Bernardi, che avrà a disposizione tutti i suoi effettivi con un’unica eccezione per l’assenza dell’esperto play Rivali, che è già finito sotto i ferri e può solo pensare alla prossima stagione.