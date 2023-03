Angels, Rivali al rientro ma sorride il Novellara

Novellara

87

Dulca Angels

74

PALLACANESTRO NOVELLARA: Frediani 9, Morini 6, Folloni 9, Rinaldi, Ferrari 6, Breuini 2, Lucchini 2, Spaggiari, Riccò 15, Malagoli 16, Doddi 22. All.: Boni.

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Rivali 4, Mulazzani 9, Buzzone 16, Rossi, Saltykov 16; Pesaresi 11, Macaru, Bedetti 12, James 4, Mari 2, Bonè, Lombardi ne. All.: Bernardi.

Arbitri: Politi e Negro.

Parziali: 22-21, 42-41, 65-58.

A Novellara gli Angels riabbracciano il play Rivali, out per un problema a un polpaccio, ma non trovano la vittoria, con il successo che sorride ai ‘reggiani’ padroni di casa in questa giornata numero 24 del campionato di basket C Silver. Uno scivolone che tiene sempre fuori i clementini dalle prime quattro, cioè da quella ristretta élite di squadre che verranno ammesse subito alla nuova serie C unica (ma ci saranno comunque i playoff per rientrare). In terra emiliana il match si risolve nella ripresa, con Novellara che allunga a più riprese: la Dulca in alcune occasioni riesce a replicare, ma sull’ultima spallata cede, tramortita dalle triple di Malagoli.