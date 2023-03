Angels, Rivali è ancora out Ma Lugo resta alla portata

Tornata subito in sella a Ferrara dopo l’inopinato scivolone casalingo con San Lazzaro, la Dulca Angels va a caccia di ulteriori conferme con Lugo, squadra che s’affaccerà stasera al Pala Sgr (alle 21, arbitrano Resca e Vitali). Nel campionato di C Silver, girone emiliano romagnolo, i santarcangiolesi sono sempre tesi alla ricerca di una nicchia tra le prime 4, posizione che garantirebbe subito l’ammissione alla C unica nella prossima stagione. I clementini hanno un record di 14-8 e contro Lugo (12-10) non possono fallire l’appuntamento con la vittoria. All’andata, in terra ‘ravennate’, le cose non andarono nella maniera sperata, con i clementini che si arresero all’overtime (86-77 lo score) dopo una partita comunque volitiva, una gara nella quale dovettero camuffare l’assenza di Rivali e di Pesaresi, sua alternativa nel ruolo di playmaker. Eugenio Rivali non dovrebbe esserci neppure questa sera, ma gli Angels, che hanno la coppia Saltykov & Bedetti in più, dovrebbero imporsi lo stesso.