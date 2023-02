dulca angels

96

magik parma

61

DULCA ANGELS: Rivali 9, Mulazzani 15, Buzzone 9, Rossi 7, Saltykov 30; Pesaresi 6, James 5, Bedetti 5, Macaru 6, Bonfè 2, Mari 2, Panzeri. All.: Bernardi.

MAGIK PARMA: Tognato 12, Pedron 2, Colonnelli 10, Malinverni 5, Arbidans 17, Gorreri 10, Brogio 4, Giorgino, Parente ne, Diemmi ne. All.: Donadei.

Arbitri: Moro e Culmone

Parziali: 34-8, 55-29, 76-49

Com’era accaduto una settimana prima con la capolista Correggio, alla Dulca Angels sono sufficienti i primi 10’ di partita per inchiodare Parma, vale a dire la seconda della classe in questo girone emiliano romagnolo di C Silver. Un quarto nel quale matura un clamoroso +26, con Santarcangelo che azzanna dietro e trova tiri in ritmo in attacco, distruggendo gli avversari. Il play Rivali distribuisce ‘cioccolatini’ e i compagni ringraziano, col russo Saltykov che firma un ‘trentello’ in scioltezza.