Angels senza alternative per credere nella C unica

La Dulca Angels non è padrona del suo destino, nel senso che anche vincendo le residue tre partite di regular season la squadra santarcangiolese per ritrovarsi nelle prime quattro – cioè direttamente ammessa alla C Unica nella stagione 2324 – dovrà confidare in uno scivolone di Parma o in due passaggi a vuoto dello Scandiano. E per sperare, chiaramente, i clementini non dovranno inciampare mai. A cominciare da stasera, quando sul parquet amico del Pala Sgr farà capolino la Veni San Pietro in Casale (alle 21, gli arbitri sono Neri e Vitali). Un’avversaria attardata in classifica (22 i punti degli emiliani contro i 38 dei gialloblu), ma al tempo stesso una rivale da non prendere sotto gamba, non fosse altro perché all’andata gli Angels ci lasciarono le penne (75-67 lo score, coach Bernardi non aveva comunque né Rivali, né Pesaresi). Eugenio Rivali, che si è appena operato, non ci sarà neppure stavolta, mentre ‘Pesa’ sarà regolarmente in campo, per lui compiti di regia da spartirsi con Bonfè e, all’occorrenza, Mulazzani, il cui ruolo rimane quello di guardia. La Dulca recupera Macaru (foto), anche se Bernardi fatica a quantificare il suo eventuale apporto. James, infine, è febbricitante.