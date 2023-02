Angels, tonfo inatteso

Dulca angels

63

bsl san lazzaro

74

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Buzzone 8, Pesaresi 4, Rivali, James 6, Bedetti 5, Mulazzani 4, Rossi 8, Macaru 3, Bonfè, Mari, Saltykov 25, Benzi ne. All.: Bernardi.

BSL SAN LAZZARO: Micheli 1, Sibani 2, Baldi 13, Domenichelli, Nanni 17, Comastri 5, Pontieri 2, Ceccato 3 Rossi 11, Tapia 20, Casarini ne, Vanti ne. All.: Nieddu.

Arbitri: Pellegrini e Guerrini.

Parziali: 17-17, 33-32, 54-48.

Doveva essere una passeggiata di salute, si è trasformata in una sconfitta interna oltremodo inattesa, sorprendente. La Dulca Angels, che nelle ultime 6 partite aveva rullato tutte le avversarie, scarti che avevano oscillato dal +26 al +52, inciampa al Pala Sgr contro una rivale tutt’altro che impossibile come San Lazzaro. Decisivo il quarto periodo, 10’ nei quali prende corpo un break di 26-9 per gli emiliani. Solo Ilia Saltykov (in foto) finisce ampiamente in doppia cifra, per il resto bottini davvero aridi nel gruppo allenato da Bernardi. Una serata no, con percentuali di tiro largamente insufficienti sia dal campo che dalla lunetta. Già domani sera, alle 20, i clementini saranno di scena a Ferrara contro la Scuola Basket.