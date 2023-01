Angels, tutta un’altra squadra E stasera sotto con l’Omega

Costretta a giocare a lungo con un organico raffazzonato, pagando a caro prezzo soprattutto l’assenza dell’infortunato Eugenio Rivali, autentico lusso per la categoria, la Dulca Angels ha perso qualche partita di troppo nel girone di andata di questo girone di C Silver. Ma col rientro del play pesarese, unito agli innesti di giocatori come Luca Bedetti e del giovane russo Ilia Saltykov, primo, storico straniero della pallacanestro santarcangiolese, i conti stanno tornando. E alla grande. Un larghissimo +52 due settimane fa a Bertinoro, un altrettanto ridondante +47 sabato scorso al Pala Sgr contro la Grifo Imola: due successi ‘extra-large’, biglietti da visita eloquenti su cosa siano diventati ora i clementini di coach Massimo Bernardi, che saranno chiamati in causa stasera alla palestra ‘Alutto’ di Bologna contro l’Omega (si comincia alle 21, fischiano Boccia e Politi). Un’avversaria che venne peraltro già ‘asfaltata’ nel confronto d’andata, tanto che sul tabellone luminoso rimase impresso un torrenziale 124-87 per i padroni di casa. "È una squadra comunque piena di giocatori esperti – non abbassa la soglia dell’attenzione Bernardi –, dal play Demartini, che ha 39 anni, al centro Saccà, un altro ‘over 30’ che viaggia a 15.3 punti di media, poco meno del bottino che raccoglie Guazzoloca, una guardia".

Resta il fatto che gli Angels, adesso, fanno davvero paura, questo al di là del record di 9-7. "Rivali per noi è un giocatore fondamentale – ammette lo skipper della Dulca –, poi lo stesso Pesaresi, che ha avuto a sua volta dei problemi fisici, sta riguadagnando la miglior condizione. Bedetti l’ho allenato per tanti anni, perfino a Orzinuovi – prosegue Bernardi –. Sta riprendendosi dall’intervento al crociato, al momento sarà al 60%, però la sua esuberanza, la sua empatia nei confronti dei giovani, per i quali ha sempre la parola giusta, sono impagabili". Un capitolo a parte lo merita Ilia Saltykov, 206 cm, 22 anni, ragazzo russo cresciuto nel San Pietroburgo. "È stata davvero una bella opportunità, bravi Sacchetti e Stargiotti a muoversi per tesserarlo. Ilia attacca bene il canestro ed è umile. Può crescere ancora ancora nel tiro dalla distanza, rendendolo più affidabile".