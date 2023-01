AngelsRbr, la rimonta è incompiuta

Ha sfiorato soltanto la vittoria, la formazione Under 17 d’eccellenza degli AngelsRbr, protagonista di una veemente rimonta nel quarto periodo. Ma alla fine l’International Imola è riuscita a tenere, portandosi così a casa lo ‘scalpo’ dei ragazzi allenati da Simone Brugè (64-69 al Pala Sgr). Una partita da montagne russe, poiché dopo un buon primo quarto (18-19) i gialloblù scivolano indietro nei 20’ a cavallo del riposo (18-39 il parziale a favore degli imolesi). L’incontro sembra chiuso, ma nel lungo rettilineo finale mettono paura agli avversari.

Il tabellino degli AngelsRbr: Valmaggi 23, Godenzini 3, Baschetti 14, Frisoni 2, Antolini, Curci, Innocenti, De Gregori 13, Pansolini, Marsili 2, Amaroli 2, Lisi 5. All.: Brugè. La classifica resta dunque arida (1-11 il record), con il calendario che sabato condurrà il gruppo di Brugè a Ravenna per la sfida con la Compagnia dell’Albero, rivale non impossibile (2-10 per i bizantini).