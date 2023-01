AngelsRbr male con Ancona

Troppo imprecisi, troppo pasticcioni gli AngelsRbr, che finiscono per lasciare semaforo verde alla Stamura Ancona, protagonista di un blitz al Pala Sgr in questa prima di ritorno del campionato under 19 d’eccellenza (50-54 il risultato). Nel secondo periodo, in particolare, la squadra allenata da Bernardi si pianta proprio, tanto da realizzare appena 3 punti in quei 10’ di stenti. La difesa e l’intensità non vengono mai meno, così i gialloblù risalgono e guadagnano pure una leggera dote nella lunga dirittura d’arrivo. Ma sul 47-44 arrivano altre amnesie e tiri strabici, con i dorici che possono catturare il ‘bottino’. Lunedì Macaru (in foto) e compagni saranno a Roseto.

Il tabellino: Rossi 7, Mulazzani 5, James 11, Bonfè 2, Morandotti 4, Benzi 8, Sirri, Macaru 2, Mari 6, Baldisserri, Panzeri 5, Lombardi. All.: Bernardi. Parziali: 19-16, 22-32, 39-40.