AngelsRbr senza limiti Che batosta per Siena

AngelsRbr

90

virtus siena

68

ANGELSRBR: Sirri 22, Bonfè 8, Morandotti 13, Mulazzani 17, Macaru 12, Rossi 5, James 9, Panzeri, Renzi, Lombardi, Mari, Baldisserri 1. All.: Bernardi.

VIRTUS SIENA: Berardi 13, Becatti, Bruttini 9, Aminti, Cannoni 3, Chierchini 2, C. Costantini 16, G. Costantini 4, Braccagni 11, Ravenni 5, Frangni 5, Brancini, Morelli. All.: Braccagni.

Arbitri: Vitali e Pellegrini.

Parziali: 24-18, 50-40, 68-59.

Fanno la voce grossa, gli under 19 d’eccellenza AngelsRbr. E la vittoria al Pala Sgr è tutt’altro che banale, poiché lo ‘scalpo’ catturato è quello – eccellente – della Virtus Siena, squadra che si era affacciata a Santarcangelo esibendo un ottimo secondo posto in classifica. Il gruppo di Bernardi si issa anche sul +19, subisce il ritorno dei toscani ma poi tiene, finendo per imporsi con un comodo +22. Ottima prestazione di Sirri, 22 punti (con 810 al tiro) e 7 rimbalzi. Mulazzani mostra mano educata dalla distanza (46), così come è reattivo dietro (4 recuperi). Sostanza da Morandotti, che ci prende dall’arco (35) e cattura 4 rimbalzi.