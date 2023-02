AngelsRbr trafitti dal Bramante

Serata no, per la formazione under 19 d’eccellenza degli AngelsRbr, che viene trafitta in casa dal Bramante Pesaro (51-65 al Pala Sgr, all’intervallo i marchigiani erano già avanti di 14 lunghezze). I gialloblù continuano a scivolare indietro nel terzo periodo, tanto che a 10’ dalla fine il gap ha toccato le 21 lunghezze ed è ormai irrecuperabile, soprattutto per una squadra che viaggia a poco più di un punto al minuto (4-11 il parziale nel terzo segmento di gioco). Il tabellino: Renzi, Bonfè 2, Panzeri, Mulazzani 8, Benzi 2, Rossi 2, Macaru 9, Mari 4, Morandotti 6, Sirri 8, Baldisserri, James 10. All.: Bernardi. Lunedì prossimo, alle 18.30, Mulazzani & co. si esibiranno al Villa Romiti di Forlì contro l’Unieuro. Cadono anche gli under 17 degli AngelsRbr, battuti a domicilio dal Parma (53-69; Baschetti 12, Innocenti 11). Gli under 15 d’eccellenza dell’Ibr, infine, passano in scioltezza a Faenza (56-91).